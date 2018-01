Jenifer, sublime, entame 2018 en beauté

Le message de l'artiste est assorti d'une photo inédite la montrant de profil, sur un fond pêche. Jenifer affiche un léger sourire, il y a quelque chose d'apaisé tout autant qu'espiègle dans ce portrait qui met en valeur ses grands yeux noirs.

Samedi 6 janvier, TF1 consacre une soirée hommage à Johnny Hallyday. En prime, une émission autour de l'album On a tous quelque chose de Johnny, et en seconde partie, un documentaire intitulé Johnny Hallyday, les plus grands duos. Peut-être les admirateurs du rockeur redécouvriront-ils les images de sa jolie rencontre avec Jenifer sur Je te promets lors de ses concerts au Parc des Princes en 2003.