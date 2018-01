Johnny Hallyday : Louane, Nolwenn Leroy et Amel Bent divines pour un hommage

Outre l'album sur lequel il travaillait avec son complice Yodelice et dont sept ou huit chansons seraient terminées selon son entourage, l'un des tout derniers projets artistiques de Johnny Hallyday a été l'album hommage On a tous en nous quelque chose de Johnny, paru le 17 novembre 2017. Le disque, réunissant un casting éclectique d'artistes reprenant le répertoire de la star, s'est écoulé à plus de 292 000 exemplaires et est déjà certifié triple disque de platine. Le 13 décembre, une semaine après la mort du chanteur, tous les artistes qui ont participé au projet se sont réunis à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt pour l'enregistrement d'une émission que diffuse TF1 ce samedi 6 janvier 2018 à 21h.

Intitulé Johnny, toute la musique qu'ils aiment, ce programme inédit est une version live de l'album On a tous en nous quelque chose de Johnny. Ainsi les téléspectateurs retrouveront L'Envie par Kendji Girac, Marie par Slimane, Ma gueule par Garou, Retiens la nuit par Benjamin Biolay, Toute la musique que j'aime par Louane, Gabrielle par Thomas Dutronc, Noir c'est noir par Lisandro Cuxi, Le Pénitencier par Gauvain Sers, Requiem pour un fou par Florent Pagny, Que je t'aime par Amel Bent, Je te promets par Gaëtan Roussel, Quelque chose de Tennessee par Nolwenn Leroy, Tes tendres années par Raphaël et Elle m'oublie par Calogero. Tous seront accompagnés par les musiciens de Johnny Hallyday, comme le guitariste Philippe Almosnino mais surtout Yarol Poupaud. Ce dernier n'était pas seulement l'ami et le guitariste que rockeur, c'était aussi le directeur artistique de ces deux dernières tournées (aux accents plus blues) et celui qui a coordonné cet album de reprises. Yarol Poupaud y participe d'ailleurs en tant qu'interprète et reprend Les Coups, une chanson de la fin des années 1960, avec son groupe FFF composé de Marco Prince, Nicolas "Niktus" Baby et Krichou Monthieux.

Chaque chanson est précédée d'images d'archives de Johnny Hallyday racontant la genèse de chacun des titres que vous entendrez : des classiques, donc, comme L'Envie, des chefs d'oeuvre comme Retiens la nuit (dont le texte est signé Charles Aznavour), des mythes comme Gabrielle et raretés comme Tes tendres années... L'émission commencera par quelques mots de Jean Reno, ami de la famille, parrain de Jade qui a pris la parole pour les fillettes lors des obsèques à la Madeleine, et se conclura également avec l'acteur. Seul Patrick Bruel, qui reprend J'ai oublié de vivre sur le disque, manquait à l'appel le jour de l'enregistrement de l'émission...

Un projet de Johnny ET Laeticia

De ce projet d'album de reprises, le manager de Johnny Hallyday, Sébastien Farran, confiait avant sa mort sur RTL : "Au début, ils étaient assez virulents, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de projet comme ça autour de Johnny. Et puis, petit à petit quand Johnny s'est rendu compte que le panel représentait dans le disque des propositions très très mélangées, de tous les horizons, de tous les âges... Il y a une excitation qui a commencé à naître. Tout d'un coup, Johnny et Laeticia ont commencé à vraiment s'impliquer dedans. Johnny a validé, fait des remarques, proposé des choses. Ils ont bossé sur la cover pendant un certain temps."

À 23h15, TF1 poursuit sa soirée hommage avec la rediffusion de Johnny Hallyday, les plus grands duos. Les fans pourront revoir la star partager la scène avec Lara Fabian, Céline Dion, Laurent Gerra, son fils David ou encore Renaud pour un Quelque chose de Tennessee mythique au Parc des Princes en 2003. Renaud, comme beaucoup, a été bouleversé par la disparition du chanteur et avait justement reposté la vidéo de leur duo sur Facebook, accompagnée de ce petit mot : "Si j'avais su que je l'aimais autant, je l'aurais aimé davantage."