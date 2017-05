Jenna Dewan avoue être sortie avec Justin Timberlake

Avant de former avec Channing Tatum l'un des plus beaux couples actuels à Hollywood, la sculpturale Jenna Dewan a eu d'autres histoires. Parmi elles, une supposée romance avec Justin Timberlake. À l'époque où elle était danseuse professionnelle pour de nombreuses stars telles que Ricky Martin, Christina Aguilera ou Pink, Jenna collabore avec l'ex-membre des *NSYNC. Justin fait alors l'objet d'étranges rumeurs à propos de son couple avec Britney Spears : ils ne seraient plus en couple. Pire, selon les tabloïds de l'époque, le beau Justin se serait rapproché d'une certaine brunette prénommée Jenna après l'infidélité que Brit-Brit lui a faite...

Invitée du Watch What Happens Live! d'Andy Cohen, l'intéressée aujourd'hui âgée de 36 ans a évoqué cette fameuse relation. Elle a avoué avoir fréquenté furtivement l'auteur des singles à succès Cry Me a River et Rock Your Body juste après la rupture du couple mythique en mars 2002. Une nuit, alors que les deux ex sont dans le même club, ils s'adonnent à une sorte de compétition de danse. Une rumeur inventée par Us Weekly selon Jenna qui dansait pour Justin depuis leur rupture.

"On s'est fréquenté, ouais...", a-t-elle ensuite confirmé. Mais l'idylle n'a pas duré. "Nous étions amis, puis on est sorti ensemble", a poursuivi la jeune femme qui pour autant ne s'est pas considérée comme "une meuf de transition" que Justin aurait choisie sous le coup de la déception amoureuse. Et d'ajouter, amusée : "On est toujours amis. Ce n'est pas aussi graveleux que vous l'imaginiez."

Justin Timberlake a ensuite vécu une jolie histoire avec Cameron Diaz à partir de 2003, avant de fondre pour Jessica Biel en 2007. La belle est depuis devenue sa femme, ils ont eu un petit garçon, Silas. Quant à Jenna Dewan, elle a rencontré l'amour de sa vie Channing Tatum sur le tournage de Sexy Dance, ils sont mariés depuis 2009. Le 31 mai, ils fêteront le 4e anniversaire de leur adorable fille, Everly.