Jennifer Aniston et Angelina Jolie : Laquelle des deux embrassent le mieux ?

Ce n'était que du cinéma mais l'acteur Gerard Butler a tout de même eu le privilège d'approcher de très près les stars Angelina Jolie et Jennifer Aniston. Deux actrices divines qui ont partagé la vie de Brad et qui suscitent, encore et toujours, autant de passion. Alors l'animateur Andy Cohen n'a pas pu résister à la tentation de demander au comédien, qui était son invité dans l'émission Watch What Happens Live, laquelle des deux embrassaient le mieux !

L'acteur écossais de 48 ans a eu le bonheur de donner la réplique à Angelina Jolie dans le blockbuster Lara Croft - Tomb Raider : Le Berceau de la vie en 2003 puis à Jennifer Aniston sept ans plus tard dans la comédie romantique d'action Le Chasseur de primes.

Lorsque le compagnon de Morgan Brown s'est prêté au jeu du show baptisé Plead the Fifth (qu'on pourrait traduire en "invoquer le cinquième amendement", ce qui signifie éluder la question), il a dû alors répondre à la question : Laquelle des deux actrices embrassent le mieux ? L'autre hôte de la soirée avec qui il joue dans le film Criminal Squad, 50 Cent, n'a pas caché son sourire tandis que Gerard Butler devait gérer la situation délicate. D'autant plus qu'il a déjà utilisé son 5e amendement, impossible pour lui de se dégonfler. C'est alors qu'il répond : "Jennifer Aniston." Il a osé !