Jennifer Aniston et Brad Pitt bientôt réconciliés ? "Ils sont en contact"

Depuis que Jennifer Aniston et Justin Theroux ont annoncé leur rupture par voie de presse le 15 février 2018 (marié depuis deux ans et demi, le couple avait commencé à se fréquenter en 2011), les rumeurs vont bon train au sujet d'une éventuelle réconciliation de l'actrice américaine avec son premier mari, Brad Pitt.

Pour la première fois en treize ans, l'ex-star de Friends et le futur ex-époux d'Angelina Jolie (séparé de l'actrice et réalisatrice depuis septembre 2016) sont effectivement célibataires au même moment, un constat qui n'a pas manqué d'enthousiasmer les fans. Mais les principaux intéressés y accordent-ils eux-mêmes une importance ?

La nostalgie du début des années 2000

Selon les informations rapportées mardi 20 février par le site The Blast, Jennifer Aniston et Brad Pitt ont "récemment renoué le contact et se parlent à nouveau" mais n'ont pas l'intention de se rabibocher. En effet, leur relation n'a rien de "romantique". Et même s'ils se sont parlé "plusieurs fois au cours des récents mois", ni l'actrice de 49 ans ni le comédien de 54 ans n'ont évoqué au cours de leurs conversations la fin de leurs mariages respectifs. Preuve que leur amitié est cordiale et respectueuse, mais pas vraiment intime.

Les fans devront donc se faire une raison : l'époque du début des années 2000 est bel et bien révolue. Même si, comme une source le précise au Blast, le futur n'est jamais certain et que "quelque chose de fou peut toujours arriver". Après tout, qui aurait osé parier sur la rupture des Brangelina il y a encore quatre ans ?

De son côté, Justin Theroux se montre tout aussi discret que sa future ex-femme (si tant est qu'ils aient été véritablement mariés) depuis l'annonce de leur rupture. La star de la série The Leftovers devait assurer une apparition sur le plateau du talk show de Stephen Colbert, mardi 20 février. Mais dans un rebondissement de dernière minute, l'acteur de 46 ans a décidé d'annuler purement et simplement son passage dans l'émission. Quand ça ne veut pas...