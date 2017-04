Jennifer Aniston et Justin Theroux duo irrésistible à Paris devant Sonia Rolland

Jeudi 13 avril, le Grand Rex déroulait son plus beau tapis pour la soirée d'ouverture de la 8e édition du festival Séries Mania. Pour l'occasion, sur fond de concurrence entre plusieurs festivals consacrés à la série télévisée internationale, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands au Grand Rex, avant de rallier le Forum des Images où le festival se poursuivra jusqu'au 23 avril.

Pour cette ouverture, c'est la saison 3 événement de la série The Leftovers qui était mise à l'honneur. Justin Theroux, acteur principal de ce show HBO, a ainsi répondu à l'invitation de Laurence Herszberg. L'acteur canadien est à Paris depuis mardi, où il a participé à un dîner de gala Louis Vuitton au Louvre, en compagnie de sa femme Jennifer Aniston. La présence de l'ex-star de Friends laissait entendre qu'elle pouvait donc être également de la partie ce jeudi soir au Grand Rex.

Et le rêve est devenu réalité pour Séries Mania, puisque le couple est arrivé main dans la main, posant avec une tendre complicité devant les photographes. Jen semblait ravie d'être présente à Paris pour soutenir son époux, comme elle l'avait déjà fait lors de la première officielle aux États-Unis. Le couple, absolument irrésistible, a fait crépiter les flashs, avant que Justin Theroux n'aille retrouver ses trois complices de The Leftovers, l'acteur Christopher Eccleston, le show-runner Damon Lindelof et le compositeur Max Richter.

Plusieurs autres invités ont également foulé le tapis rouge. Sonia Rolland était par exemple aux côtés de Pascal Legitimus, Caterina Murino, Joséphine de Meaux et Juliette Besson en solo, tout comme la ravissante Alix Bénézech (dont le film En attendant Violette est toujours en salles), Abel Jafri avec sa compagne, Yaniss Lespert (qui est à l'affiche d'Un profil pour deux) et sa chérie, Audrey Marnay avec son mari Virgile Bramly, Albert Delpy (le papa de Julie), Michaël Abiteboul, Anne Sherbinina ou encore Jean-François Dérec et Tania de Montaigne. De nombreux acteurs de la petite lucarne étaient aussi de la partie, à l'instar de Loup-Denis Elion, Elisa Lasowski (Game of Thrones), Léa Lopez (Clem), Babsie Steger (Salut les musclés), Joy Esther et Jean-Baptiste Shelmerdine de Nos chers voisins, Elizabeth Bourgine (Meurtres au paradis) et Julie Delarme (Caïn). Le jury de la compétition, présidé par Damon Lindelof, s'est également plié à l'obligation du photocall. Clément Manuel, Eytan Fox et Agnieszka Holland entouraient Aure Atika et le scénariste et producteur américain.