Jennifer Garner in love : La relation s'intensifie avec le beau John Miller !

Les rumeurs au sujet de la vie amoureuse de Jennifer Garner disent tout et leur contraire. Mardi 11 décembre 2018, le site Entertainemnt Tonight annonçait que l'actrice de 46 ans avait ralenti les choses avec son nouveau petit ami, le très séduisant John Miller (40 ans). Le lendemain, c'était au tour du magazine Us Weekly d'affirmer l'inverse : les deux tourtereaux sont en réalité très investis dans leur relation et font tout pour qu'elle fonctionne.

Au départ de ces rumeurs, il y a le fait que la star hollywoodienne soit rarement vue au côté de son chéri, qu'elle fréquente pourtant supposément depuis sept mois. Selon la presse, le président et PDG de Cali Group (société notamment propriétaire de la chaîne de fast-food Cali Burger) tient à garder ses distances de la lumière des projecteurs et privilégie des moments dans l'ombre avec Jennifer Garner. C'est pour ces raisons, par exemple, que le couple n'a jamais été vu à la sortie d'un restaurant branché de Los Angeles. A la place, le duo se retrouve à l'abri des regards indiscrets, la plupart du temps au domicile de la comédienne. "John et Jen sont plus amoureux que jamais. Ils passent toujours beaucoup de temps ensemble. Il passe parfois des nuits chez elle, c'est plus facile de passer inaperçu là-bas", a-t-on confié mercredi à Us Weekly.