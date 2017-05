Jennifer Lopez : Des enfants la mettent à l'épreuve, et c'est trop mignon !

Jennifer Lopez est une professionnelle des shows de folie. Toujours très tonique, c'est sur ses pas de danse que la bomba latina mise tout, James Corden, célèbre animateur britannique du Carpool Karaoke aux États-Unis, l'a bien compris.

Dans son Late Show, le jeune homme de 38 ans a proposé un cours de danse pas comme les autres à celle qui faisait danser la planète entière l'été dernier avec son tube Ain't Your Mama ce lundi 22 mai. "Je sais que tu penses que tu es une grande danseuse, lance l'animateur à J. Lo. Mais cette classe va te faire repenser tout ce que tu croyais connaître de la danse...". Ce à quoi, Jenny from the block répond sèchement : "Je pense que ça va le faire, James !" "Non, les prof sont de vrais cauchemars", s'exclame alors James Corden quand un petit garçon apparaît face à eux. Le duo se met à danser (ou du moins fait de son mieux) au rythme du tube On the Floor, s'efforçant d'imiter les enchaînements du prof en question, remplacé au fil de la vidéo par plusieurs autres instructeurs en culotte courte.

Roulades au sol et mouvements de jambes et des bras, les tout-petits mettent le paquet pour ce cours de danse et, il faut le dire, la petite amie d'Alex Rodriguez se débrouille plutôt bien, contrairement à James Corden qui a provoqué l'hilarité générale. Pour terminer cette journée épuisante, le duo, accompagné du premier bambin, s'est détendu dans une piscine à boules. En bref, une journée lambda pour Jennifer Lopez et James Corden...