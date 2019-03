Jennifer Lopez dévoile une vidéo adorable de ses jumeaux

Il y a des vidéos qui nous replongent dans les moments les plus heureux de notre vie. On se rappelle tous les films de vacances en famille, capturés par le vieux caméscope de nos parents. C'est exactement l'un de ces souvenirs que Jennifer Lopez a tenu à partager avec ses nombreux fans, dimanche 17 mars 2019. Sur une vidéo publiée sur son compte Instagram, Jenny from the Block dévoile une séquence adorable de ses jumeaux, Max et Emme (11 ans).

Le frère et la soeur sont en pyjama, dans leur chambre à coucher, micro à la main. "J'étais en train de scroller dans mon téléphone et j'ai trouvé cette vidéo de mes petites noix de coco. J'ai fermé les yeux et maintenant ils livrent une performance intense dans leur spectacle de fin d'année !", a-t-elle écrit, fière, en légende de la vidéo. Manifestement tournée il y a quelques années, cette séquence tendre est issue d'un moment de folie entre Max et Emme, qui avaient décidé de faire un spectacle spécialement pour leur maman. On voit la petite fille tenir timidement le micro, tandis que son frère se dandine à côté.