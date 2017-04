Jennifer Lopez et Alex Rodriguez in love : Leurs filles sont de vrais sosies !

Voilà maintenant un peu plus de deux mois que Jennifer Lopez et Alex Rodriguez filent le parfait amour. Très éprise de son nouveau chéri, la chanteuse de 47 ans a également été accueillie à bras grand ouverts par les enfants du célèbre joueur de base-ball.

Tout comme J-Lo, le sportif de 41 ans est divorcé et père de famille. De son mariage avec Cindy Scurtis (une psychologue avec laquelle il avait été marié entre 2002 et 2008) sont nées deux filles, Natasha (alias Tashi, 12 ans) et Ella (9 ans). Les fillettes, adorables et complices, ont donc à peu près le même âge que les enfants de la nouvelle compagne de leur père.

L'interprète de Let's Get Loud est en effet la maman comblée de Max et Emme (9 ans), issus de son union passée avec Marc Anthony. En formant un couple avec A-Rod, Jennifer Lopez est donc aujourd'hui à la tête d'une jolie famille recomposée qui s'entend à merveille... et dont les membres se ressemblent comme deux gouttes d'eau !

Mardi 18 avril, J-Lo s'est emparée de son compte Instagram pour publier un cliché d'Emme (alias Lulu) et de Natasha. Tout sourire et coiffées de chignon, les deux filles sont presque des copies conformes.