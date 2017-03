Jennifer Lopez sculpturale et très décolleté : La bomba latina assure !

En promotion pour la nouvelle saison de sa série Shades of Blue, Jennifer Lopez sort le grand jeu. La bomba latina a misé sur un décolleté ravageur à l'occasion de la soirée de projection du show, qui s'est déroulée au Roxy Hotel de New York, ce mercredi 1er mars au soir.

Splendide dans une combinaison signée Zuhair Murad, Jlo a prouvé une fois de plus que le temps semble n'avoir aucune prise sur elle. À 47 ans, la bombe qui a retrouvé son partenaire de scène Ray Liotta à l'intérieur de la soirée, reste toujours aussi sculpturale ! Au top physiquement, Jenny From The Block l'est aussi professionnellement.

Un peu plus tôt dans la journée, Jennifer Lopez a multiplié les shows télévisés. La chanteuse s'est rendue sur le plateau de l'émission The View, très élégante dans un manteau monochrome signé Lily e Violetta, avant d'aller enregistrer l'émission Watch What Happen Live puis le Tonight Show de Jimmy Fallon.

L'occasion pour la bien-aimée du rappeur Drake de rappeler à l'animateur qu'il n'était toujours pas venu lui rendre visite à Las Vegas, où elle donne une série de concerts dans le cadre de sa résidence All I Have, contrairement aux actrices Kerry Washington et LaVerne Cox. "Je ne suis jamais sur la côte Ouest", a-t-il regretté.

Sur scène ou sur le petit écran, Jennifer Lopez est vraiment partout : c'est à se demander où elle trouve toute cette énergie. D'autant plus qu'elle s'occupe aussi de ses deux adorables enfants, les jumeaux Emme et Max (9 ans, dont le père est son ex-mari Marc Anthony), qui rêvent déjà de gloire puisqu'ils "veulent avoir leurs propres chaînes YouTube", a-t-elle confié à Jimmy Fallon.

Si les twins ne manquent déjà pas d'idées pour leur future carrière, Jlo semble plus nuancée. "Je ne sais même pas ce que c'est", a-t-elle ajouté. D'ici à ce que les petits aient l'âge de se lancer, elle a le temps de se renseigner.

Coline Chavaroche