Jeremstar présente son chéri, une vraie bombe !

Après avoir découvert le Pérou puis la Grèce, Jeremstar a poursuivi ses luxueuses vacances vers la désormais incontournable destination touristique : Bali. Le jeune homme a partagé une tonne de photos sur son compte Instagram, mais une en particulier a retenu l'attention...

En effet, l'ancien chroniqueur télé a dévoilé le charmant visage de son compagnon, Lorenzo. Plus que le visage, il a d'ailleurs posté une photo où ils posent enlacés, son chéri dévoilant son puissant torse musclé et poilu ainsi qu'un corps viril. De ce beau brun, on ne sait toutefois pas grand-chose mais Jeremstar a ajouté un long message pour en dire un peu plus. "Le 15 Août 2017 je rencontrais celui qui allait changer ma vie. Et aujourd'hui, un an après, notre amour est plus fort que jamais. Je ne suis pas très doué dans les déclarations et dieu sait à quel point ma pudeur me freine lorsqu'il s'agit de dire 'je t'aime' mais pourtant c'est lui que j'aime et j'ai réussi à le lui dire ce soir. Bien plus qu'un petit ami, il est celui qui me rassure, me fait rire, prend soin de moi et me comble de bonheur. Bravo à lui de me supporter au quotidien car croyez-moi, je suis É-PUI-SANT. Cette soirée d'anniversaire des 1 an restera un souvenir magique à Bali. #JéjéEstAmoureux", a-t-il écrit.

Jeremstar, écarté de C8 à la rentrée, a passé une belle soirée avec son amoureux dans une villa de rêve avec piscine. Il n'a pas manqué d'en dévoiler les coulisses dans sa story Insta...