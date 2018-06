Jérémy Frérot et Florian Delavega se retrouvent après leur séparation

Le 20 juin 2018, Jérémy Frérot annonçait son come-back, en solo. "Me voici, me revoici pour les anciens, un an sans nouvelles... Pas si anciens que ça finalement... C'est comme le retour d'un long voyage... On s'est donné des nouvelles, se parlant comme si on ne s'était pas vu depuis la veille mais au fond, on sait que tout le monde change, tout le monde évolue, chaque seconde de sa vie, et encore plus au 21e siècle. Le voyage se termine et on se revoit, un café, une fête, le coin d'une rue", avait-il notamment écrit sur sa page Instagram, dévoilant les premières notes de son nouveau single, sans en révéler le titre. "Je m'appelle Jérémy Frérot, j'étais le FRERO de DELAVEGA, et après un an de vie, un an de réflexion, je viens vous présenter mon monde", avait-il ajouté.

Une semaine plus tard, le chanteur de 28 ans lève enfin le voile sur Revoir, sa nouvelle chanson. Soutenu par celle qu'il a épousée en mai dernier et qui est la maman de son fils Lou, Laure Manaudou, Jérémy Frérot peut également compter sur l'appui de son ancienne moitié musicale. Florian Delavega apparaît à la toute fin du clip de son ami. Un joli clin d'oeil que les nostalgiques des Fréro Delavega sauront apprécier.