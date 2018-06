Jérémy (Koh-Lanta) il y a dix ans : Les photos dossiers qu'il assume !

Après une première aventure dans Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1) en 2016, Jérémy a fait son retour dans l'édition All Stars du jeu, Le Combat des héros, deux ans plus tard. Le beau brun a su séduire les téléspectateurs grâce à ses prouesses sportives... et en a fait craquer plus d'une avec son physique ! Sur Instagram, le complice de Candice s'est dévoilé dix ans en arrière. Et il a bien changé !

C'est ce lundi 18 juin 2018 que les lycéens passent les premières épreuves du bac. À cette occasion, l'aventurier a partagé des photos souvenirs de cette époque. Sur le premier cliché, il apparaît en pull blanc, les cheveux coiffés sur le côté. "Le bac, c'était il y a dix ans pour moi ! Alors bonne chance à vous qui y êtes encore !", a-t-il écrit. Jérémy en a d'ailleurs profité pour identifier Blandine, la petite soeur de Candice qui passe le bac cette année.

Sur le second cliché, le sportif prend la pose la chemise ouverte. "Oui à cette époque j'avais la même manie que Dylan avec les chemises ouvertes", s'amuse-t-il. Une référence amusante à son camarade de Koh-Lanta qui a pour habitude d'afficher son corps d'athlète.