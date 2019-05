Jerry Ferrara (Entourage) papa pour la première fois : adorables photos du bébé

Jerry Ferrara est papa pour la première fois ! En janvier 2019, il annonçait que sa femme Breanne Racano et lui attendaient leur premier enfant, un petit garçon. Mardi 7 mai 2019, l'acteur de 39 ans révélait qu'elle avait accouché d'un adorable Jacob deux jours auparavant, à 11h52 précisément. "La maman et le bébé vont merveilleusement bien et je suis toujours épaté par la force, la volonté, le pouvoir, la détermination et la confiance en elle que ma femme a démontré durant l'accouchement. C'est la plus belle chose que j'aie vue de toute ma vie", écrit-il sur Instagram, en légende du tout premier cliché de son fils.

Le même jour, la star de la série Entourage a publié une seconde photo de son nouveau-né. "On a toujours adoré le prénom Jacob. On peut l'appeler Jacob, Jake ou mon surnom favori pour un petit garçon : Cub. On verra lequel restera", explique-t-il, en légende d'une seconde photo tout aussi craquante. Jerry Ferrara n'a pas manqué de souhaiter une excellente fête des Mères à son épouse, dimanche 12 mai 2019.