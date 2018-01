Jessica Falkholt "débranchée" après avoir perdu ses parents et sa soeur

Après avoir perdu ses deux parents et sa soeur dans un accident de voiture dans lequel elle était aussi impliquée, Jessica Falkholt pourrait bientôt voir son calvaire se terminer. L'actrice australienne de 29 ans, notamment vue dans le soap-opera phare du pays, Summer Bay, est dans le coma depuis mardi 26 décembre, lorsque la voiture de ses parents a percuté un autre véhicule sur la Princes Highway, une autoroute qui relie Sydney à Port Augusta. Ses deux parents, Lars Falkholt (68 ans) et Vivian (60 ans), sont morts sur le coup, tandis que sa petite soeur Annabelle est décédée trois plus tard. Quant à Jessica, son pronostic vital était toujours engagé et elle se trouve en soins intensifs.

On apprend aujourd'hui du Daily Mail australien que la jeune femme a été débranchée par ses proches. Une difficile décision qu'ils ont dû prendre quelques heures après les funérailles de ses parents, Lars, 69 ans, et Vivian, 60 ans, et de sa soeur de 21 ans, qui se sont tenues à la St Mary's Catholic Church de Concord, à l'ouest de Sydney. Pendant ce temps-là, des amis veillaient sur elle à l'hôpital. "Tout ce que nous avons fait et chaque décision que nous avons prise, a été fait avec les conseils des médecins et des aide-soignants", a rassuré un proche au Daily Mail local.

Quant à l'autre personne impliquée dans cette tragédie, le conducteur de la seconde voiture, Craig Anthony Whitall, la police cherche toujours à savoir si elle était sous l'emprise d'une quelconque drogue. Ancien toxicomane qui avait été condamné en 2011 pour conduite sans permis, Whitall sortait justement d'un centre de désintoxication à la méthadone quand sa Toyota Prado a heurté de plein fouet la Mazda des Falkholt.