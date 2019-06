Jessica Thivenin enceinte : elle dévoile combien de kilos elle a pris

À l'instar de son amie des Marseillais Carla Moreau, Jessica Thivenin est enceinte de son premier enfant, fruit de son union avec Thibault Garcia. Régulièrement, elle partage les joies et les peines de sa grossesse avec ses fans, sur les réseaux sociaux. Lundi 10 juin 2019, c'est son poids que la belle blonde de 29 ans a évoqué avec ses abonnés, sur Instagram.

Dans le cadre d'un placement de produit pour une balance qui s'appelle Fit Track, Jessica Thivenin a dévoilé qu'elle pesait 58,3 kilos. En quatre ou cinq mois, la future maman n'a pris qu'un petit kilo par mois puisqu'elle était à 54 kilos au début de sa grossesse. Elle a toutefois précisé que son poids n'était pas une obsession. La femme de Thibault veut surtout vérifier si elle est bien hydratée, ce qui est possible grâce à l'application associée à son pèse-personne.

Pour l'heure, on ignore encore si Jessica Thivenin attend une petite fille ou un petit garçon. Mais certains internautes ont supposé que le couple allait accueillir une petite princesse. La raison ? En légende d'une photo sur laquelle elle se tient le ventre, la candidate de télé-réalité a demandé à ses fans quel était le sexe du bébé selon eux. Et Thibault a pris part au sondage en partageant un émoji princesse. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes prennent ce message au pied de la lettre.

Mais on le sait, le beau brun de 28 ans est très taquin et aime faire des blagues. Mieux vaut donc attendre une annonce officielle pour connaître le sexe réel du bébé.