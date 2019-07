Jesta (Koh-Lanta) enceinte : direction l'hôpital pour de "grosses douleurs"

Depuis le début, Jesta partage les joies et les peines de sa grossesse. Le 2 juillet dernier par exemple, elle a évoqué un détail qui lui a mis un petit coup au moral. La Toulousaine s'est récemment rendue compte que des vergetures avaient envahi son ventre. "Ça m'a mis un coup au moral, ça m'a touchée. J'étais un petit peu deg. C'est vrai qu'avec le poids en plus, le fait de ne pas pouvoir s'habiller, d'avoir des vergetures... Ça joue un peu sur le moral, on ne va pas se mentir. Je me trouve dégueulasse. J'avoue que je ne fais pas grand-chose pour améliorer ça. Je n'ai même plus envie de me coiffer. Quand tu commences à gonfler de partout, j'ai de la cellulite partout, tu n'as pas forcément envie de te mettre en valeur. Forcément, tu perds un peu confiance en toi", a-t-elle raconté.

Il lui a suffi d'étendre le linge de son bébé pour retrouver le moral. Se dire qu'il sera prochainement à ses côtés l'a remplie de bonheur.