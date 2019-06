Jesta (Koh-Lanta) espionnée par "des gamines" chez elle : "C'est très malsain"

Depuis leur rencontre sur le tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1) en 2016, Jesta et Benoît filent le parfait amour. Mais l'émission leur a aussi apporté une certaine notoriété qu'ils ont par moments du mal à gérer. Mardi 25 juin 2019, la belle aventurière, enceinte, a fait quelques confidences à ce sujet sur Snapchat.

Alors qu'ils ont emménagé dans une nouvelle maison où la chambre de leur futur bébé est déjà prête, Jesta et Benoît ont eu une mauvaise surprise... "Une voiture nous a vus rentrer chez nous, nous a reconnus et du coup a fait demi-tour, a tourné autour de la maison et s'est garée, lance la future maman. Ça fait plusieurs fois que ça arrive et je ne trouve pas ça très correct." La jeune femme précise qu'il s'agissait de "deux gamines inoffensives", mais qu'elle ne comprend pas ce qu'elles "comptaient faire" : "Nous espionner, nous regarder... Je ne vois pas l'utilité ! Vous croyez voir quoi ?"

Et de pousser un coup de gueule : "On n'a jamais donné notre adresse sur les réseaux sociaux. On partage pas mal de choses de nos vies avec vous, mais il y a des limites. C'est très malsain de faire ça, très bizarre même. Ça ne me plaît pas du tout ce genre de comportement." Et d'ajouter, très remontée : "Vous pourrez faire ça autant que vous voulez, désolée, mais vous ne serez jamais bien reçus (...). On va avoir un bébé, c'est la limite, c'est non négociable !"

Rappelons que Jesta et Benoît ont célébré leur mariage le 1er juin dernier. C'est au cours d'une belle cérémonie à Toulouse que les amoureux se sont dit "oui", en présence de leurs proches et de nombreux amis révélés dans Koh-Lanta. Et d'ici à quelques jours, le couple accueillera son premier enfant, un petit garçon dont le prénom a déjà été révélé : Juliann.