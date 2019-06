Jesta (Koh-Lanta) enceinte, +26 kilos : "C'est beaucoup de poids..."

Jesta est une femme comblée. La finaliste de Koh-Lanta, l'île au trésor est enceinte de huit mois, fruit de son union avec Benoît qu'elle a rencontré en 2016, lors du tournage de l'émission de TF1. Et, régulièrement, elle donne des nouvelles de sa première grossesse sur ses réseaux sociaux. Mardi 18 juin 2019, c'est son poids que la future maman de 27 ans a évoqué, l'occasion de découvrir qu'elle a pris 26 kilos en 38 semaines.

Mais Jesta n'en a que faire de sa prise de poids comme elle l'explique en légende d'un diapo photos sur lequel on peut observer son baby bump : "Je sais que c'est beaucoup de poids en plus mais je n'ai jamais caché ma passion pour la bouffe donc cette prise de poids est sans surprise pour moi ! J'ai toujours eu une morphologie longiligne grâce à mon 1m78 et ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je suis une vraie gourmande. (...) J'ADORE MANGER et ça depuis 27 ans d'ailleurs. Il me reste 3 petites semaines maximum et il est fort probable qu'on atteigne les 30 kilos sans pression !"

La jeune femme précise ensuite qu'elle ne s'est pas imposée de limite car elle souhaitait profiter à fond de sa grossesse. "Pour l'après grossesse je vous ferai suivre l'évolution de mon corps sans tabou mais en réalité quand tu penses à la récompense d'avoir ton bébé dans les bras dans moins d'un mois je peux vous dire que tu rigoles au nez de ses kilos superflus et sans importance face au bonheur que tu ressens chaque jour quand il te fait l'honneur de danser dans ton ventre", a-t-elle conclu. Quand on sait qu'elle a déjà perdu 13 kilos, voire plus, à la suite de sa grosse prise de poids après Koh-Lanta, on se doute qu'elle retrouvera la ligne dès qu'elle le souhaitera. Et à la fin, il n'en restera plus un seul !

Pour rappel, Benoît et Jesta vont prochainement avoir un petit garçon. Le couple a pris la décision de le prénommer Juliann, un choix qui avait fait l'unanimité auprès de leurs fans.