Jo-Wilfried Tsonga marié : Il a épousé sa belle Noura dans un magnifique château

Jo-Wilfried Tsonga et sa belle Noura ont toujours été très discrets sur leur vie privée ; c'est sans surprise dans la plus grande intimité que le joueur de tennis français de 33 ans et sa moitié se sont mariés le 21 juillet 2018. Si aucun des jeunes époux n'a révélé l'information, l'un de leurs invités s'en est chargé pour eux, se montrant très généreux dans la divulgation de détails sur sa page Instagram.

Mike Touchard, restaurateur installé à New York qui a pour habitude de régaler les Français lors de l'US Open dans son établissement Le Baratin, a ainsi dévoilé de nombreuses images de la cérémonie qui s'est déroulée au Château de Bagnols, magnifique forteresse située sur les hauteurs du Beaujolais, près de Villefranche-sur-Saône (Rhône-Alpes). Le restaurateur avait révélé le mariage de Jo-Wilfried Tsonga et Noura El Swekh la veille de la noce, avec une photo de lui et du futur marié faisant la fête. "Nuit avant que mon frère se marie", avait-il commenté.