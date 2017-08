John Malkovich en deuil : "Mon ex-femme est morte il y a quelques semaines"

Dernier président du jury du Festival du Film Francophone d'Angoulême – qui s'est achevé dimanche 27 août avec le sacre du film Petit paysan - John Malkovich s'est notamment plié à l'exercice de l'interview pour Auto-Confidences de Paris Match et Renault, partenaire du festival et fournisseur de voitures officielles.

Il a notamment évoqué son amour pour la France, lui qui parle un français si charmant avec son accent américain et sa voix si douce et envoûtante. Un lien qu'il a cultivé avec son ex-femme, Glenne Headly, qui est décédée le 8 juin dernier à Santa Monica, des suites de complications après une embolie pulmonaire. La gorge nouée, il raconte : "C'est une longue histoire, parce qu'avec mon ex-femme, qui est morte il y a quelques semaines, on a découvert que son père, dont elle a toujours qu'il était mort, était en fait vivant. Il était Français, et nous l'avions rencontré. C'était il y a plus de 30 ans. C'était une grande expérience."

Il a ensuite cultivé son attachement à la France par plusieurs biais. "J'ai aussi tourné pas mal de films en France [notamment les mini-séries Les Misérables et Napoléon, NDLR], j'ai des amis et puis après on a acheté une maison, et ça a juste continué comme ça", confie l'attachant comédien qui a été marié à Glenne Headley (Fandango, Dick Tracy) de 1982 à 1988 et le tournage des Liaison Dangereuses, où John a eu une relation avec Michelle Pfeiffer. Elle a ensuite refait sa vie avec Byron McCulloch, pendant que Malkovich se liait à Nicoletta Peyran sur le tournage de The Sheltering Sky. Ensemble, ils auront deux enfants, Amandine et Lowry. Depuis 1989, ils sont toujours en couple.