Johnny Depp : Très aminci mais superstar rock au Hellfest 2018

C'est sa réponse ! Forcément très attendu avec ses Hollywood Vampires, Johnny Depp a créé l'événement à Clisson près de Nantes, où se tient le Hellfest 2018, le plus grand festival de métal en France – et assurément l'un des plus massifs en Europe. Avec ses copains rockeurs, Alice Cooper et Joe Perry (le guitariste d'Aerosmith) en tête, la star hollywoodienne a aimanté tous les regards et fait un carton-plein !

Parmi les quelques 50 000 festivaliers massés devant l'une des grosses scènes du festival, il n'était pas question de polémiquer sur les tracas judiciaires de l'acteur, ses soucis financiers ou même son physique, qui a largement fait jaser sur la Toile ses derniers jours. En effet, le comédien de 54 ans était apparu visiblement amaigri, le visage émacié. De quoi susciter des inquiétudes chez ses fans. Agacé, Johnny Depp a annulé toutes ses conférences de presse et autres face-à-face avec les médias pour ne se concentrer que sur la scène. Et c'est au top qu'il est apparu sur celle du Hellfest, enchaînant les riffs de guitare et les grands standards du rock (de The Who aux Doors en passant par AC/DC ou le classique Ace of Spades de Motörhead) avec ses potes. En toute fin de show, il a même repris le tube Heroes de David Bowie, laissant sans voix quelques festivaliers étonnés des qualités de l'interprète de Jack Sparrow.