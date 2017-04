Johnny et Laeticia Hallyday : In love et toujours plus forts face à la maladie

Que les fans de Johnny Hallyday continuent d'être rassurés : le rockeur se porte comme un charme. Un mois après avoir annoncé qu'il était traité pour soigner un cancer, le légendaire artiste de 73 ans multiplie les apparitions en famille dans les rues de Los Angeles.

Samedi 1er avril, c'est dans le quartier de Santa Monica que l'interprète de Rester vivant a été aperçu par les photographes, toujours aussi looké et très souriant. Entouré de son épouse Laeticia et de leurs filles Jade (12 ans) et Joy (8 ans), Johnny Hallyday venait de savourer un déjeuner dans l'un de ses restaurants préférés, le Water Grill. L'adorable famille était par ailleurs accompagnée de ses amis, la créatrice de bijoux Marie Poniatowski et son mari le scénariste et productur Pierre Rambaldi, eux-mêmes venus avec leur fille Tess (12 ans cette année).

Complices et câlins, Johnny et Laeticia Hallyday débordaient comme à leur habitude de gestes tendres. Le 25 mars dernier, les tourtereaux ont d'ailleurs célébré avec beaucoup d'émotion leur anniversaire de mariage. "Merci mon amour pour toutes ces années de bonheur. 22 ans. Grâce à toi, j'ai appris ce qu'était le respect de l'un et de l'autre et j'ai découvert ce qu'était le véritable amour. Je t'aime", avait écrit le chanteur sur les réseaux sociaux.

Amoureux comme au premier jour de leur rencontre, Johnny et Laeticia Hallyday se sont de nouveau emparés de leurs comptes Instagram pour encourager les internautes à prendre part à une belle initiative lundi 3 avril. L'ambassadrice de l'Unicef et fondatrice de La Bonne Étoile, qui a récemment reçu le prix Clarins pour son engagement humanitaire, a en effet lancé le hashtag "Une joue un bisou" qui permet de lever des fonds pour les associations soutenues par la maison Clarins. "#unejoueunbisou bravo pour ta merveilleuse initiative mon amour pour chaque photo postée @clarinsfr reversera 1€ à la Bonne étoile", a écrit son époux, admiratif.