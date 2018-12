Johnny Hallyday : Des photos inédites et personnelles du rockeur exposées

Avec l'exposition Johnny qui est programmée du 7 au 31 décembre 2018 par la mairie de Levallois-Perret dans ses salons d'honneur, la promesse de découvrir des photos de Johnny Hallyday que le public ne connaît pas. L'ancien photographe des stars Daniel Angeli propose des souvenirs personnels et intimes partagés avec le rockeur décédé le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé.

À l'occasion de l'inauguration de l'exposition qui s'est déroulée le 6 décembre en présence de l'animateur Laurent Boyer, de nombreux fans se sont retrouvés à la marie de Levallois et ont défilé dans les rues, le groupe Spirit Brothers. Le chef d'orchestre de ce défilé de bikers n'était autre que le proche ami de Johnny Hallyday : Pierre Billon. Passionné de deux-roues, l'ancien producteur du Taulier – à qui l'on doit le livre Johnny, quelque part un aigle, 40 ans d'amitié avec Johnny Hallyday (éditions Harper Collins) – a également prêté de nombreux souvenirs pour l'exposition. "Je n'ai pas prêté la plus belle guitare, mais pour moi la plus symbolique, celle que nous avions achetée à Santa Fe en 2007, à l'occasion d'un de nos road trips à moto", a-t-il fait savoir au Parisien. Le producteur de 72 ans qui vit à Levallois a également prêté le blouson que portait Johnny dans la série télé Inspecteur Lansky et des photos qui rejoignent ainsi celles de Daniel Angeli.