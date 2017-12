Johnny Hallyday : L'hommage de "Plus belle la vie" fait l'unanimité

Johnny Hallyday est mort dans la nuit de mardi 5 à mercredi 6 décembre 2017 d'un cancer du poumon. Le rockeur s'est éteint à l'âge de 74 ans. Face à la triste nouvelle, les chaînes de télévision ont bouleversé leurs programmes. Michel Drucker a ainsi pris les commandes d'une émission spéciale sur France 2 retraçant le parcours de la star. Jeudi 7 décembre 2017, la production de Plus belle la vie (France 3) a également tenu à rendre hommage à l'interprète de L'Envie.

Une scène a ainsi été ajoutée à la dernière minute. Au tout début de l'épisode, Vincent – joué par Serge Dupire – et Roland – interprété par Michel Cordes – se retrouvent tous les deux et se remémorent les tubes de Johnny Hallyday. Retiens la nuit, Ma gueule, Allumer le feu, Je te promets... Les deux personnages chantonnent alors certains titres du rockeur.

Un hommage qui a fait l'unanimité auprès des téléspectateurs. En effet, sur Twitter, de nombreux internautes tiennent à souligner la réactivité des producteurs du feuilleton. "La série Plus belle la vie qui rend hommage à Johnny Hallyday avant l'épisode du jour, toujours dans l'actu", "Même dans Plus belle la vie, il y a un hommage à Johnny, merci Roland et Vincent, il va nous manquer ah ça oui", "Trop fort l'hommage à Johnny dans Plus belle la vie !", peut-on lire.

Une séquence à retrouver dans notre player vidéo !