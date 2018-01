Johnny Hallyday, tendre papa pour Jade et Joy : Leurs plus belles photos

Il les appelait "les amours de ma vie", ne manquait jamais de célébrer leurs anniversaires sur Instagram. Johnny Hallyday était très proche de ses filles Jade et Joy toutes deux adoptées au Vietnam avec sa fusionnelle dernière épouse Laeticia. Le premier bonheur est arrivé en novembre 2004 avec Jade (née Bùi Thị Hoà le 3 août 2004), le second en décembre 2008 avec Joy (née Maï Hường le 27 juillet 2008).

S'il a souvent été reproché au rockeur français décédé au début du mois de décembre de s'être montré trop absent pour son aîné David, né de son union avec Sylvie Vartan, puis pour Laura, née de sa relation avec Nathalie Baye, il n'a pas reproduit cette erreur avec ses deux filles. Papa tendre et câlin, Johnny Hallyday ne cessait d'exprimer son amour pour Jade et Joy sur Instagram. En remontant l'intégralité de sa page suivie par 329 000 abonnés et toujours ouverte malgré son décès, les photos poignantes défilent tout comme les anniversaires de ses filles. "Joyeux Anniversaire Jade mon amour 10 ans déjà que tu me remplis de bonheur Ton papa qui t'aime tant", avait-il par exemple écrit le 3 août 2014, mots touchants illustrés avec une photo de lui tenant sa fille encore bébé dans les bras. "Joyeux anniversaire mon petit amour #Joy Ton papa qui t'aime tellement Amour de ma vie", avait-il publié quelques jours auparavant, le 27 juillet 2014 donc.