Jude Law, Sylvester Stallone... : Leurs enfants, stars de la Fashion Week

Dolce & Gabbana a également casté des mannequins féminins pour ce défilé de fashion week masculine. Ainsi, les filles de Sylvester Stallone, Sophia et Sistine (20 et 18 ans), et celle du couple princier de Grèce, la princesse Maria Olympia de Grèce et du Danemark (20 ans), ont rejoint la ravissante Française Sofia Ben Ammar, égérie beauté de Dolce & Gabbana et star de la nouvelle campagne publicitaire prêt-à-porter de la maison.

Le défilé Dolce & Gabbana était suivi d'une after party endiablée au Martini Bar Dolce & Gabbana, à Milan.