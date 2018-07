Julia Paredes : Manque de libido, macho... Les pires défauts du papa de Luna

Il y a un peu plus d'un an, Julia Paredes était en couple avec un certain Maxime. Malgré sa maladie (l'endométriose, une maladie gynécologique qui a de lourdes conséquences sur la fertilité), l'ancienne candidate de Friends Trip et des Anges (NRJ12) est tombée enceinte d'une petite fille. Si elle souhaitait la garder, ce n'était pas le cas du jeune homme de 26 ans qui lui avait demandé d'avorter. Face au refus de la belle brune, il avait préféré partir et n'a donc jamais rencontré la petite Luna (16 mois).

Mais le champion de France de culturisme souhaite de nouveau faire partie de leur vie comme l'a récemment révélé Julia Paredes. Et, en plus de vouloir faire son retour dans leur quotidien, il l'a fait... dans leur téléviseur. Il y a trois ans, Maxime a participé à l'émission L'Amour par défauts (W9) au cours de laquelle il cherchait l'amour et ne devait rien cacher de ses défauts (comme le fait qu'il n'a pas de libido, qu'il doit faire attention à son alimentation, qu'il est étourdi ou encore macho). Ce n'est que lundi 23 juillet 2018 que le programme a été diffusé et la belle brune n'en a pas loupé une miette.

En story, elle a dévoilé une capture d'écran de son ex et l'a ainsi légendée : "Quand il y a le père de ta fille sur W9." Elle a ensuite précisé que le tournage avait eu lieu il y a trois ans, avant qu'il ne la rencontre donc. À l'issue du tournage, le jeune homme s'était mis en couple avec Nassima. Leur idylle n'avait bien entendu pas duré.