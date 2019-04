Julia Roberts : Rares confidences sur ses difficultés à comprendre ses ados

Julia Roberts, très discrète sur sa vie privée, a fait de rares confidences au magazine Marie Claire. La mère des adorables Phinnaeus (14 ans), Henry (11 ans) et Hazel (14 ans) s'est livrée sur sa vie de famille. À 51 ans, l'égérie de la marque Lancôme est de plus en plus sélective quand il s'agit d'accepter des films. "Je fais encore plus attention à mes choix de films parce que nous avons une famille et que je ne suis plus la seule concernée", confie-t-elle. Julia Roberts est mariée depuis 2002 au directeur de la photographie, Daniel Moder. Pour le bien-être de leur famille, ils font attention à ne pas être en tournage au même moment. "Avec mon mari, nous évitons de travailler au même moment. C'est arrivé quelques fois... Donc il y a mes projets, ceux de Danny, le planning scolaire des enfants. Bref, l'organisation, ça relève des mathématiques !", poursuit-elle.

Heureuse, épanouie et avec une vie professionnelle au plus haut, Julia Roberts est comblée. Mais comme le dit, elle trouve son bonheur auprès de ses enfants. "C'est de l'émerveillement, mes enfants me fascinent, on s'amuse beaucoup. Quand ils ont 5 ans, on se dit que c'est le meilleur âge, puis à 7 ans, c'est le meilleur âge, à 12 ans, c'est le meilleur âge. Ce sont des merveilles", reconnaît l'actrice. Elle qui a eu la chance de voyager à travers le monde pour sa carrière met un point d'honneur à transmettre cette passion à Phinnaeus, Henry et Hazel : "C'est important que mes enfants voient des versions très différentes du monde. Voyager aide beaucoup à comprendre les choses."

Aujourd'hui, ses garçons sont adolescents. Une période pas toujours simple pour une maman, mais que Julia Roberts aborde avec sérénité. Celle qui déclarait être une mère "très stricte" arrive-t-elle facilement à les comprendre ? "Facilement, non, c'est un exercice de chaque jour depuis le début. Tous les cinq, on échange beaucoup, on a passé notre vie ensemble à parler, à partager", accorde-t-elle. Une vie de famille harmonieuse.