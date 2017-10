Julia Vignali et son compagnon Kad Merad : "On évite de se donner des conseils"

Julia Vignali a la mission de reprendre le flambeau de Faustine Bollaert pour la présentation de l'émission "gourmande, croquante" de M6, Le Meilleur Pâtissier. A partir du 17 octobre, elle va faire vibrer les papilles des téléspectateurs, avec les fameux Cyril Lignac et Mercotte. L'expérience l'a en tout cas ravie et si elle en est ressortie encore plus gourmande qu'avant, elle a également appris une foule de choses, que ce soit sur les meringues, la Chantilly ou les pâtes à tarte qu'elle fait elle-même désormais. Des confidences qu'elle fait pour le magazine Télé 7 Jours, à qui elle raconte aussi la place des hommes de sa vie dans le show.

Son fils Luigi, bientôt 11 ans, né de son mariage avec Julien (scénariste, dont elle est séparé depuis 2014), est fan du programme et de Mercotte. Il a même coachée sa maman ! Qu'en est-il de son compagnon Kad Merad ? "Il n'a rien fait ! On évite d'ailleurs de se donner des conseils. Il se débrouille parfaitement dans ce qu'il fait, et il vaut sans doute mieux qu'il ne me donne pas son avis en matière de pâtisserie. Néanmoins, on se regarde et on mange des gâteaux ensemble. Moralité ? On est gros, mais on se trouve beaux !," confie Julia Vignali à Télé 7 Jours.

Le duo formé par l'animatrice et l'acteur-réalisateur n'est pas friand des sorties mondaines et s'affiche rarement ensemble – on les avait tout de même vus à la soirée des Magritte en 2016. Parfois, la belle Julia s'autorise à parler de son amoureux depuis trois ans, qui a explosé le box-office avec Bienvenue chez les Ch'tis : "On est un couple heureux, on mène une vie simple, dit Julia Vignali de sa moitié. Il a ses tournages, j'ai les miens. Mais j'adore, c'est super ! Il ne faut pas trop se voir, c'est le secret. [elle rit] On trouve notre équilibre dans l'indépendance et l'admiration mutuelle." (Gala)

