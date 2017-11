Julianne Moore : Honorée devant sa famille et Kristen Stewart

Cette année encore, de nombreuses soirées caritatives auront rythmé le calendrier des célébrités. La dernière en date a eu lieu lundi soir, à New York. Le MoMA et la maison Chanel ont honoré Julianne Moore et levé des fonds pour le département cinéma du musée...

Le musée d'art moderne de New York a accueilli, lundi 13 novembre, la 10e édition du MoMA Film Benefit ! Plusieurs personnalités s'y sont rendues, dont Kristen Stewart et Elizabeth Banks. Respectivement habillées en Chanel et en Emanuel Ungaro, les deux actrices de 27 et 43 ans ont passé l'épreuve du photocall et soutenu leur ex-partenaire commune et star de la soirée, Julianne Moore.

Kristen Stewart et Julianne Moore ont partagé l'affiche de Still Alice, sorti en 2014. Julianne Moore et Elizabeth Banks sont toutes les deux membres du cast de la saga Hunger Games.

Vêtue elle aussi d'une robe Chanel (collection haute couture automne-hiver 2017), Julianne Moore était accompagnée de son mari, Bart Freundlich, et de leur fille de 15 ans, Liv. Au cours de l'événement, l'actrice des films Le Musée des merveilles et Bienvenue à Suburbicon (en salles les 15 novembre et 6 décembre prochains) s'est exprimée à la tribune, avant de regagner sa place au premier rang pour observer le show d'une autre icône, la chanteuse Lauryn Hill.