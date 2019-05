Julie Gayet dévoile une rare photo de ses enfants, Tadeo et Ezechiel

Avant de vivre une idylle avec François Hollande, Julie Gayet a été mariée. L'actrice de 46 ans a été l'épouse de Santiago Amigorena, un réalisateur argentin, et, ensemble, ils ont accueilli deux garçons, Tadeo et Ezequiel. Celle qui a eu le droit à son épisode dans Dix pour cent (France 2) ne dévoile que très rarement le visage de ses petits protégés, mais c'est pourtant ce qu'elle a fait, mercredi 29 mai 2019.

Julie Gayet publiait alors deux adorables photos tirées d'un photomaton, en noir et blanc. On y voit ses deux enfants, alors tout jeunes, faire des grimaces avec elle. Des clichés qui semblent accrochés à un réfrigérateur, retenus par des aimants. C'est en réalité à l'occasion de l'anniversaire de son fils aîné que l'actrice de After a dévoilé cette photo d'archives. "Aujourd'hui, mon grand Tadeo a 20 ans ! Ezechiel en août aura 19 ans", écrit-elle en légende, tout en faisant remarquer que "le temps passe vite".

Les deux fils de Julie Gayet seraient encore étudiants. "Le premier vient d'avoir son permis et a terminé sa première année de fac, le second vient d'avoir son bac", avait fait savoir la mère de famille à La Provence, en 2018. Elle met un point d'honneur à ce que ses fils soient respectueux des femmes. "Je veux que mes grands garçons fassent les mêmes choses que moi : ils débarrassent la table, apprennent à cuisiner. C'est une question d'éducation, on est tous responsables", confiait-elle au Parisien. Une jolie petite famille.