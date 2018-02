Julie Gayet : Émue pour son retour en adolescence, elle évoque son père

Il y a des invitations qui ne se refusent pas. Mardi 13 février 2018, Julie Gayet, marraine de la 7e édition de l'opération Un artiste à l'école, s'est rendue dans son ancien lycée de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), à quelques kilomètres de la capitale.

Un retour aux sources pour l'actrice et surtout productrice qui devrait fouler le 4 mars prochain le tapis rouge des Oscars. Devant plus de 200 élèves, elle a replongé dans ses souvenirs de lycéenne, quelque trente ans auparavant, elle qui savait déjà à l'époque qu'elle se tournerait vers un métier artistique. En effet, elle avait étudié le chant lyrique dès l'âge de 8 ans, avant de s'orienter vers la comédie à 14 ans, puis de partir à Londres afin d'effectuer un stage à l'Actors Studio avec Jack Waltzer.

"C'est émouvant : quand je suis venue ici pour la première fois, c'était en 6e, dans le vieux bâtiment... Les grilles me paraissaient immenses, mais en fait, elles sont petites", a ainsi déclaré la compagne de François Hollande, comme le rapporte Le Parisien. Elle s'est épanchée sur sa carrière, évoquant longuement son travail de productrice, tout en revenant sur son choix de devenir actrice. "Il voulait que je fasse Sciences-po, dit-elle en parlant de son père, un professeur de chirurgie digestive à l'Institut mutualiste Montsouris. Quand je lui ai dit que je voulais être comédienne, il m'a dit que c'était un métier de drogués. (...) Mais il a décidé d'assurer mes études en histoire de l'art, et je l'en remercie."

Succédant ainsi à Catherine Corsini ou à Bertrand Tavernier, eux aussi marraine et parrain par le passé de l'association Un artiste à l'école, Julie Gayet a souhaité soutenir à sa manière ce dispositif artistique et pédagogique unique. Le principe est simple : vingt auteurs et artistes retournent dans leur propre école ou collège, lycée, pour échanger avec les élèves actuels et partager leur expérience personnelle et artistique.

La nomination de Julie Gayet comme marraine coïncide également avec des nouveautés pour cette 7e édition : étendue sur quatre mois, elle sera marquée par un focus en région Hauts-de-France et l'entrée des jeunes talents prometteurs du court métrage.