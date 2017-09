Julie (Secret Story 11) : Sa tenue très transparente moquée et critiquée

Vendredi 1er septembre, TF1 a lancé la 11e saison de Secret Story et il y a une candidate qui n'est pas du tout passée inaperçue. Et pour cause, elle portait une tenue plus que sexy.

Julie, joueuse que nous avions dévoilé en exclusivité il y a quelques jours, a fait sensation. La jolie brune de 20 ans au fort caractère a débarqué dans la Maison des Secrets, ou plutôt le Campus des Secrets, dans une tenue noire totalement transparente. Résultat, elle s'est affichée en soutien-gorge et culotte haute devant plus d'un million de téléspectateurs.

Ce look a bien sûr été largement commenté sur les réseaux sociaux et ce, même par des personnalités. Julien, gagnant de l'édition précédente et chroniqueur du Débrief du programme a par exemple écrit : "Julie doit disparaitre... sa robe a déjà compris apparement #ss11". Adrien Lemaître, également visage bien connu du programme a pour sa part twitté : "On en parle de la tenue de Julie ?#SS11".