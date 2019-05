Julie Taton : IRM, ponctions... le début de vie compliqué de son fils

Depuis le 25 avril 2019, L'Île de la tentation est de retour sur W9 avec Julie Taton aux commandes. La sublime animatrice de 35 ans au corps parfait est devenue maman il y a trois ans d'un petit garçon prénommé Côme. Discrète sur sa vie privée, la belle blonde a fait des confidences touchantes sur son fils pour Purepeople.com.

"Les deux premières années de la vie de mon fils ont été particulières, pas dramatiques, mais particulières et émotionnellement fortes", raconte Julie Taton. En 2016, la plus pétillante des Belges accouche d'un bébé atteint d'un angiome plan, autrement dit une tache de vin sur le visage. "Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ce que cela allait amener à son quotidien. J'appréhendais le qu'en-dira-t-on, comment les gens allaient parler de lui ?", explique-t-elle.

Pour un bébé, c'est très agressif

Et puis les médecins ont expliqué que l'angiome, situé sur le visage de l'enfant, pouvait mener à des problèmes neurologiques. La maman explique : "S'il y a une malformation sur le derme, il pouvait y avoir aussi une malformation sur le système nerveux. Comme sa tache touchait son front, son oeil, son nez et sa bouche, tous les systèmes nerveux qui étaient liés à ces zones pouvaient être endommagés. On a donc passé des batteries d'examen, IRM, ponctions... pour un petit bébé qui vient de naître, c'est très agressif." Si aujourd'hui, l'adorable bambin va mieux, il est toujours suivi pour son glaucome, maladie dégénérative du nerf optique. "Aujourd'hui, c'est le plus beau des bébés. Il est extraordinaire, drôle, canon, stylé, j'en suis folle amoureuse et c'est chouette de le voir évoluer", poursuit-elle heureuse.

Alors qu'elle traverse cette épreuve avec son mari, Julie Taton continue de travailler et présente Le Débrief de Secret Story sans rien laisser paraître. "C'est un truc que je sais pas mal faire : faire abstraction du privé lorsque je travaille. Ce sont des épreuves de vie et je pars du principe que comme tout est parfait au départ et que les choses sont écrites, c'est qu'on doit passer par là pour comprendre ce qui arrive et parfois les corriger", commente-t-elle.

Le deuxième bébé arrivera quand il devra arriver

Julie Taton est comme ça, positive, spirituelle. Parce qu'elle pense qu'il faut être à l'écoute du corps, que celui-ci "ne s'exprime pas par hasard", parce que pour son fils elle a traversé la Belgique pour rencontrer des thérapeutes de renom, des personnes pratiquant des médecines parallèles et parce qu'elle a constaté qu'il n'existait pas d'endroit regroupant des disciplines de ce type, elle a créé à Waterloo un centre pluridisciplinaire baptisé Hyvin ("Être bien" en finnois). Des experts en médecine parallèle et en esthétique réunis dans un endroit intime où l'équilibre des énergies, l'harmonie du corps et de l'esprit sont mis en avant.

Maman présente et investie, Julie Taton ne cache pas qu'elle désire un deuxième enfant, mais pas tout de suite : "Là, j'ai pas mal de projets qui se dessinent en télé. Tomber enceinte maintenant, ce ne serait donc pas l'idéal. Je sais qu'il y a des gens qui répondraient : 'Ce n'est jamais le bon moment.' Mais là,j'ai envie de me consacrer un peu plus à mes projets télé, de le faire à fond et me laisser un peu de temps pour m'amuser professionnellement. Je suis certaine que le deuxième bébé arrivera quand il devra arriver car je crois aux rendez-vous de la vie."

