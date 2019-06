Julien Cohen (Affaire conclue), sa femme et le Kamasutra : confidences coquines

À l'occasion de la sortie de son livre autobiographique, La vie est un jeu (aux éditions Robert Laffont), le 6 juin 2019, Julien Cohen a accordé une interview à nos confrères d'Ici Paris. La star d'Affaire conclue s'est notamment confiée sur son épouse depuis vingt ans, Karine, et son astuce coquine pour se réconcilier avec elle en cas de dispute.

L'homme aux célèbres lunettes bleues de 53 ans a admis auprès du magazine avoir un objet fétiche. Un dé en or avec toutes les positions du Kamasutra. "Il me sert beaucoup. Surtout quand je me dispute avec Karine. Quand la situation devient trop critique, je sors le dé et elle comprend tout de suite le message. De toute façon, je ne connais rien de mieux que l'oreiller pour se réconcilier", a confié Julien Cohen.

Il a également précisé que sa femme était l'objet de tous ses désirs. Il ne jure que par elle, Karine n'est donc pas inquiète que des admiratrices approchent son époux. D'autant plus que les femmes qui l'approchent sont souvent âgées. "Karine est plus intelligente que jalouse. Et elle sait très bien qu'elle ne craint rien. Les femmes qui me tournent autour ont entre 60 et 85 ans. Dans Affaire conclue, je parle tellement de Karine qu'on m'appelle Columbo ! Du coup, je suis blacklisté par la gent féminine. De toute façon, nous sommes un couple fusionnel et, après vingt ans de mariage, je la trouve toujours aussi exceptionnelle", a-t-il expliqué. De tendres confidences qui feront, à coup sûr, plaisir à sa chère et tendre.

Dans son livre, l'acolyte de Pierre-Jean Chalençon et Alexandra Morel a évoqué sa rencontre avec Karine. C'est à la fin des années 1990, après sa rupture avec sa première femme, que l'expert l'a rencontrée. "Lorsqu'elle quitte mon bureau, longtemps après y être entrée, elle détient 15% des parts de la société, dont elle est devenue la directrice commerciale des ventes indirectes... et je suis tombé amoureux en moins de temps qu'il le faut pour le dire", écrit-il.

L'intégralité de l'interview de Julien Cohen est à retrouver dans le magazine Ici Paris du 19 juin 2019.