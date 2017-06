Julien Guirado (Moundir 2) : Il a triché pendant la compétition et il l'assume !

De la tricherie dans Moundir et les apprentis aventuriers 2 ? Il se pourrait que certains usent de bonne (ou mauvaise) volonté afin d'essayer de remporter le jeu de W9 tant bien que mal...

Julien Guirado est un compétiteur hors pair et il l'assume. Certains diront qu'il est mauvais perdant mais à ses yeux, c'est dans le sang. Et c'est pour cela que le jeune homme au fort mental aurait triché durant la compétition de survie dans la jungle. Si les internautes ont crié au scandale et à la tricherie lors de l'épreuve éliminatoire face à Mélanie et Bastien ce lundi 5 juin, le petit ami de Martika, lui, préfère assumer autre chose : son côté cleptomane.

"J'ai usé de malice pour qu'on puisse se nourrir. J'ai volé du riz à tout le monde en passant de cabane en cabane", a expliqué Julien au cours d'une interview qu'il a accordé à nos confrères de TV Mag. Difficile de vivre sans aliments pour le sudiste, mais au final le vol durant l'émission n'est pas considéré comme de la tricherie pour la production et cela serait en partie grâce à cette technique qu'il est actuellement encore sur nos écrans.

Mais selon la belle Martika, son petit ami Julien n'aurait fait aucun effort afin de se nourrir à sa faim durant les tournages du programme : "Ce qui m'a parfois agacée, c'est de le voir baisser les bras à certains moments. Pour allumer le feu notamment, il n'a pas cherché à y parvenir tout seul." Sûre d'elle, la jeune femme qui nous en mettait plein la vue il y a peu confie également que l'ouverture de noix de coco n'était pas tellement son fort : "Le plus souvent, nous n'avions que ça à manger et lui a pris son temps avant de se décider à en ouvrir une par lui-même. Il demandait aux autres de le faire."

Jusqu'où ira le beau gosse pour remporter le jeu ? La suite, très prochainement !