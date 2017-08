Julien Tanti et Nikola Lozina amis ? Les internautes taclent les ex de Jessica !

Le monde de la télé-réalité évolue très vite. Que ce soit dans les amours, les amitiés ou même dans les rivalités... On n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation !

C'est ce que les internautes ont constaté en découvrant lundi 7 août sur Snapchat les images des vacances communes, à Saint-Tropez, de Julien Tanti et de Nikola Lozina. Aux dernières nouvelles, les deux ex de Jessica Thivenin étaient pourtant très loin d'être copains comme cochons ! Ainsi, en compagnie de la belle Manon Marsault (bel et bien de nouveau en couple avec Julien), les deux compères ont multiplié les vidéos festives au bord d'une piscine.

Désarçonnés, de nombreux internautes ont fait part de leur stupéfaction sur Twitter, incapables de concevoir que le récent tournage des Marseillais VS Le reste du monde (W9) en Espagne ait pu rapprocher les deux jeunes hommes. "C'est gênant cette nouvelle pseudo amitié !", "Voilà que Nikola et Julien partent en vacances tous les deux...", "Julien et Nikola sont devenus les meilleurs amis du monde. Quelle blague franchement", "Nikola et Julien ne s'aimaient pas dans la saison précédente et maintenant ils sont amis", pouvait-on lire dans les réactions.

Inutile de préciser que les internautes ont été d'autant plus dépités quand ils ont constaté que le trio avait croisé la route de la star du moment à Saint-Tropez, le footballeur Neymar. Bien entendu, plusieurs selfies ont été immortalisés à cette occasion...