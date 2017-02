Julien (Top Chef 2017) : "J'ai quasi connu la rue"

La vie n'a parfois pas épargné le candidat de Top Chef 2017. À l'occasion d'une interview pour La Meuse, Julien Wauthier a admis ne pas avoir réellement l'occasion de voir ses enfants Luna (9 ans) et Soan (5 ans) grandir au quotidien à cause de son métier qui lui prend bien trop de temps.

"J'ai du mal à en parler parce que c'est parfois très dur. Je ne les vois pas grandir. Ils se demandent à quoi ça sert d'encore aller voir papa parce que, quand ils sont chez moi, je suis au restaurant", a déclaré le membre de la brigade de Michel Sarran. Julien, qui n'a semble-t-il pas pour projet de recommencer pour le moment, avait choisi il y a quelques années de mettre la cuisine de côté afin de sauver son couple. En vain...

Le jeune homme de 33 ans et sa compagne de l'époque ont fini par se séparer. Une épreuve qui lui a servi de leçon : "Quand je vois où ça m'a mené, je me dis qu'il faut faire ce qu'on aime dans la vie. (...) Quand t'es amoureux, tu fais des conneries... Tu changes de métier par amour (...). J'étais commercial. Après ma séparation, j'ai quasi connu la rue. J'ai dû vendre ma maison. La vie ne m'a pas épargné. J'ai connu mon lot de saloperies. Je connais les hauts mais aussi les bas."

Julien a heureusement pu compter sur ses parents et ses proches pour s'en sortir : "Malgré mes 30 ans, mon père m'a foutu une grosse claque et j'ai repris la cuisine." Une décision qui a fini par le mener dans les cuisines de Top Chef : l'expérience devrait lui ouvrir de nombreuses portes !