Justice League : Qui sont les nouveaux héros Flash, Aquaman et Cyborg ?

Issu de l'univers DC Comics, le long métrage Justice League promet de transporter les spectateurs dans des aventures phénoménales. Car ce n'est pas un superhéros ou une superhéroïne qui mène la danse mais cinq ! Alors que Batman/Bruce Wayne (Ben Affleck), inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, WonderWoman/Diana Prince (Gal Gadot), pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais, il peut aussi compter sur l'aide d'autres personnages. Car comme on le lit sur l'affiche : "Vous ne sauverez pas le monde seul." Purepeople vous propose ainsi un zoom sur trois figures du film Justice League qui explosent sur le grand écran.

Ezra Miller est The Flash/Barry Allen

Il vous a terrorisé dans We Need To Talk About Kevin et Les Animaux Fantastiques ou bien touché en plein coeur dans Le Monde de Charlie ? Le jeune Ezra Miller, du haut de ses 25 ans, ne cesse de faire parler de lui ! Irrésistible et bavard dans la peau de l'homme qui va plus vite que l'éclair, Ezra s'était déjà glissé dans son costume de Flash pour apparaître dans Batman v Superman et Suicide Squad. On en découvre donc plus sur sa vitesse et son pouvoir de voyager dans le temps et les dimensions grâce à un palier cosmique de son invention.Avec Justice League, il fait son entrée dans la cour des grands héros et aussi dans celle des stars. Conscient de sa notoriété grandissante, il profite des projecteurs braqués sur lui pour aborder des sujets importants comme l'identité sexuelle et ouvrir le débat.