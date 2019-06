Justin Bieber et Hailey Baldwin : Il affiche et porte enfin son alliance !

Après sa relation tumultueuse avec Selena Gomez,Justin Bieber semble enfin s'être apaisé dans les bras d'Hailey Baldwin. Le couple, ami depuis l'enfance, s'était rencontré pour la première fois en 2009. C'est le père d'Hailey en personne qui les avait présentés, sans se douter à l'époque, forcément, du potentiel de cette rencontre. Quelques années plus tard, le duo a organisé un mariage express (en septembre 2018) à huis clos pour sceller son amour. Complices, ils postent régulièrement des photos sur leurs comptes respectifs.

Pour présenter son alliance, qu'il ne porte pas tous les jours, Justin Bieber choisit comme à son habitude une pose un peu particulière. Face à l'objectif, il prend la pose du Penseur de Rodin, avec une main sur sa tête. Ainsi, l'anneau est bien visible. Bling bling pour certains ou totalement in pour d'autres, la bague est d'une taille conséquente. Une manière de clamer haut et fort à toutes ses fans que le Don Juan est enfin casé et heureux ?

Les commentaires fusent et beaucoup de fans sont conquis par cette alliance. Au-delà du simple bijou, certains osent même parler du mariage de Justin et regrettent son comportement vis-à-vis de sa femme : "Vous refusez de lui donner un vrai mariage. (...) Le MOINS que vous puissiez faire est de porter une alliance tous les jours. Soyez sérieux. Agissez comme un vrai mari. Vous traitez votre femme avec un tel manque de respect." Un autre follower qualifie même ce mariage de "fake". En effet, une cérémonie est prévue pour célébrer comme il le doit l'union des tourtereaux, mais elle a été reportée à de nombreuses reprises à cause de la dépression du jeune homme. Quoi qu'il en soit, Justin semble aller mieux et pourra désormais penser à organiser la fameuse fête.