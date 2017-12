Kamila (Secret Story 11) et Leila Ben Khalifa se clashent en direct !

Kamila de Secret Story 11 et Leila Ben Khalifa ne sont pas du tout copines.

Réunies sur le plateau du Débrief de SS11 ce 4 décembre sur NT1 à l'occasion de la fausse sortie de Noré à quelques jours de la grande finale, les deux bombes ont sorti leurs griffes et ne se sont rien épargnées.

C'est la chroniqueuse de 35 ans qui a ouvert les hostilités en annonçant qu'elle avait été déçue par le supposé côté "mauvaise joueuse" de Kamila survenu en milieu d'aventure, un comportement qui serait le fruit de sa rivalité et même de sa "jalousie" envers Laura. "Les clans se sont créés pour attaquer Laura sur son physique, sur sa personne, sur son jeu, sur son secret. Noré et vous mettiez les autres au charbon, vous les balanciez pour gagner (...) C'est bien dommage car les gens n'ont pas voté pour Charlène l'autre fois, mais c'était plutôt un vote de frustration contre votre jeu. Ça a payé puisque tu es parmi nous aujourd'hui", a lancé Leila face à une Kamila visiblement prête à en découdre. "De toute façon, Leila a passé son temps à me rabaisser tout au long du jeu !", a aussitôt réagi celle qui semblait être la chouchou du public au début du programme.

Et cette dernière de poursuivre avec combativité : "Tu parles d'une grande jalousie par rapport à Laura or, pas du tout, à la base on a eu un clash au niveau d'une hypothèse sur son secret donc ça n'a strictement rien à voir avec une danse sexy entre Laura et Noré. Pourquoi tout mélanger ? Bon, c'est un peu la spécialité de Mme Ben Khalifa ! Tes arguments et ta vision des choses restent superfétatoires (...) Ta critique n'est pas constructive pour moi donc je décide de ne pas en tenir compte."

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !