Karim Benzema touché par les mots de sa fille Mélia : L'adorable vidéo !

Comme tous ses coéquipiers du Real Madrid, Karim Benzema profite de quelques jours de vacances après une saison couronnée de succès. L'équipe espagnole emmenée par Zinedine Zidane a remporté la Ligue des Champions et un nouveau titre de champion d'Espagne.

Tandis que son entraîneur est parti se relaxer en Italie avec son épouse Véronique, puis en Grèce avec ses quatre charmants fils musclés, Karim Benzema a choisi de partir bien plus loin. Fan des États-Unis, le célèbre attaquant de 29 ans parcourt le pays avec des amis. Sa fille de 3 ans, Mélia, n'est pas du voyage.

Bien que séparés par des milliers de kilomètres, le père et sa fille gardent le contact. Karim Benzema l'a prouvé en postant sur sa page Instagram une vidéo adorable de sa princesse le 25 juin dernier. On y découvre Mélia, craquante dans une petite robe rayée et serre-tête sur la tête, qui lui souhaite une bonne fête de l'Aïd, qui symbolise la fin du Ramadan. "Bonne fête de l'Aïd papa. Je t'aime trop fort. Bisous", lance-t-elle avec tendresse. De doux mots qui n'ont pas manqué de faire fondre Karim Benzema. Conquis par sa petite, le sportif ne cache pas son émotion en légende. "Ma fille d'amour", commente-t-il, suivi de trois coeurs.