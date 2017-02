Karine Ferri : Décolletée et sensuelle pour la Saint-Valentin

Si Karine Ferri s'est souvent montrée complexée lors de sa participation à la septième saison de Danse avec les stars, il semblerait qu'elle soit enfin en accord avec sa silhouette de jeune maman. Récemment élue "femme la plus sexy de 2016" par les téléspectateurs des Z'Awards de TF1, Karine Ferri s'est exprimée sur le sujet lors d'une interview accordée à Gala. "Quand je suis tombée enceinte, mon corps a changé très rapi­de­ment. Aujourd'­hui, je le trouve plus rond qu'a­vant mais cela ne me dérange pas. J'aime mes petites rondeurs, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme enceinte. Je n'ai jamais eu l'ob­ses­sion de la balance, même avant d'avoir mon fils. L'es­sen­tiel, c'est d'être bien dans ma peau. Je ne me prends pas la tête", avait-elle confié avant sa participation sensuelle au Grand Show de Danse avec les stars.