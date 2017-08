Karine Ferri divine en bikini : Elle dévoile sa silhouette de rêve

Un moment de détente largement commenté par ses fans. "Elle est top cette photo", "Magnifique comme d'habitude", "Jolie petite sirène", "Toujours aussi belle et sexy", "Tu es tellement jolie et simple, je t'adore", "Corps parfait", "Sublime, j'aime te voir sourire", lancent alors certains.

Quelques heures avant de partager cette photo, Karine Ferri avait déjà affolé les internautes en dévoilant un cliché d'elle et sa "soeur jumelle". Même maillot de bain, même chapeau, même lunettes de soleil et même pose les pieds dans l'eau, la jeune maman et son amie Belinda ont tout mis en oeuvre pour être confondues.