Karine Ferri : Enceinte et en "souffrance" !

Karine Ferri s'apprête à pouponner une deuxième fois avec l'arrivée prochaine de son nouveau bébé, deux ans après la naissance de Maël. Si elle est très heureuse, la future coanimatrice de Danse avec les stars, commence également à ressentir les inconvénients de la grossesse.

Sur Instagram, celle qui est pacsée avec le footballeur Yoann Gourcuff a partagé une photo dans sa story dans laquelle on aperçoit un ventilateur et la légende : "Souffrance ! Chaleur ! Grossesse !"

Visiblement, Karine Ferri est impatiente de donner la vie pour la deuxième fois de sa vie. À l'approche de cet événement, elle se montre aussi en pleine réflexion sur son rôle de maman : "Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne peut pas montrer "... Audrey Hepburn. #grossesse #mamanlouve #mamanpoule #waitingforyou #truelove #family #mostimportantpeople"

Ce à quoi les abonnés de l'animatrice télé on rapidement réagi pour la rassurer et lui apporter leur soutien : "Ça doit te tarder de voir ton petit bibou. Bonne fin de grossesse ma Ka'", "Oh je sais bien de quoi tu parles mais profite de chaque petit moment Karine le plus beau reste à venir", "Tu est trop belle et courage surtout avec cette chaleur", "Reste positive et sereine. Pour toi pour bébé ", "Ne sois pas inquiète tout va bien se passer".