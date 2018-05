Karine Ferri et Nikos émus : Leur bel hommage à Grégory Lemarchal dans The Voice

Séquence émotion lors de la demi-finale de The Voice 7 (TF1), ce samedi 5 mai 2018. Au retour d'une page publicitaire, Nikos Aliagas avait rejoint sa complice Karine Ferri - enceinte de son deuxième enfant - afin de rendre un bel hommage à Grégory Lemarchal.

En entendant Xam Hurricane interpréter Et maintenant, de Gilbert Bécaud, Karine Ferri et l'animateur de 48 ans ont eu une tendre pensée pour le défunt chanteur, mort le 30 avril 2007 des suites de sa mucoviscidose. "Avant de poursuivre, je voulais dire un mot pour l'association Grégory Lemarchal [dont il est le parrain, NDLR]. Tout à l'heure, en écoutant la chanson Et maintenant, qui avait été reprise à l'époque de la Star Ac par Grégory, évidemment on a eu une pensée pour notre ami. Et l'année dernière, à la même époque, on s'est retrouvés avec plusieurs artistes à Chambéry pour récolter des fonds pour l'association pour créer la maison Grégory Lemarchal", a confié Nikos Aliagas, très ému, faisant référence à la soirée hommage diffusée en janvier dernier.

Tout aussi touchée, Karine Ferri, qui a été en couple avec Grégory Lemarchal, a ajouté : "Exactement, la première pierre de ce lieu va être posée d'ici quelque temps. C'est aussi grâce à vous et votre générosité et on voulait vous remercier du fond du coeur d'être toujours à nos côtés pour ce combat." Le duo a ensuite rappelé aux téléspectateurs comment faire un don afin de poursuivre le combat.

C'est lors de la soirée hommage à Grégory Lemarchal - au cours de laquelle 2 millions d'euros ont été récoltés - diffusée sur TF1 que les parents de Grégory Lemarchal avaient annoncé ce beau projet. Pour rappel, ce lieu est destiné à accueillir des personnes atteintes de mucoviscidose et leurs proches afin de leur offrir un lieu de vie précieux en parallèle de la prise en charge médicale. Si Pierre et Laurence souhaitaient poser la première pierre à la date du 10e anniversaire de la disparition de Grégory, leur souhait n'a pu se réaliser. Ils avaient toutefois pu acheter le terrain, situé à Ruel-Malmaison, non loin des hôpitaux Foch et Georges Pompidou. "Nous comptons ouvrir la maison fin 2018", confiait la maman du chanteur à Télé Star, fin avril 2017.