Karine Ferri poste une rare photo de famille après le scandale des photos volées

Outre le fait que la photo est adorable, celle-ci est lourde de sens. Il y a quelques jours, suite à l'affaire médiatique opposant Karine Ferri à Cyril Hanouna, la sublime brune avait fait le choix de quitter Twitter et n'avait plus rien publié sur Instagram. Soutenue par TF1 et son collègue Camille Combal qui a multiplié les petites attentions envers elle lors du dernier prime de DALS, Karine Ferri a donc choisi ce week-end de faire son retour sur Instagram et montre que c'est sa famille qui passe avant tout. Un message fort et touchant à la fois.

Pour rappel, le 30 octobre dernier, d'anciennes photos volées et dénudées de la présentatrice, publiées à l'époque dans le magazine Playboy et qui avaient été interdites de diffusion, ont été dévoilées à l'antenne dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8. Choquée de voir ces images refaire surface, la femme de 36 ans a alors adressé un courrier de mise en demeure à la chaîne, à la société de production et à Cyril Hanouna pour l'exploitation de ces photos. TF1 et Karine Ferri avaient également saisi le CSA.