Karine Le Marchand à l'aube de ses 50 ans : "Je veux essayer de rester jolie"

Karine Le Marchand l'assume sans problème, elle va avoir 50 ans le 16 août prochain. Interrogée par nos confrères de Télé 7 jours, l'animatrice emblématique de L'Amour est dans le pré et d'Une Ambition intime a accepté de parler de son caractère mais, chose plus rare, également du temps qui passe et sa façon de l'appréhender.

A propos du côté control freak que certains lui prêtent, Karine Le Marchand a d'abord commenté : "On dit aussi que je suis très naturelle et sans langue de bois, faudrait savoir ! Je peux me lâcher en interview, je n'ai pas de problèmes à raconter qui je suis. Pour ce qui est du contrôle, si c'est le contraire du laisser-aller, alors oui : je ne fais pas n'importe quoi, je respecte la parole donnée, je suis ponctuelle."

Egalement questionnée sur son style en interview (que ce soit avec des agriculteurs, des hommes politiques ou des stars du divertissement), Karine Le Marchand a nié être dans la séduction avec ses invités. "Ce n'est pas du tout ça ! Malgré ce qui peut se dire, je ne suis pas dans la séduction. J'aime l'humour trash, au-dessous de la ceinture, un peu 'garçon', j'ai un rire gras... et je m'entends très bien avec les femmes", a-t-elle affirmé.

Pour finir, Karine Le Marchand a avoué qu'elle faisait très attention à son physique à l'aube de ses 50 ans. "Je suis dans la maîtrise de mon image, c'est vrai. Je fais gaffe, je n'ai pas envie de vieillir, je veux essayer de rester jolie le plus longtemps possible", a-t-elle assuré.

